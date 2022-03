“Angri Città d’Arte”. La Pro Loco apre con “Tentativi di poesia attraverso me”.

Un vortice di emozioni, la serata di ieri vissuta nella sala ex Pinacoteca del Palazzo Doria ad Angri. Presentato il libro di Rosario Cascone “ Tentativi di Poesia attraverso me”.

La presentazione del libro nella giornata mondiale della poesia

Un vortice di emozioni, la serata di ieri vissuta nella sala ex Pinacoteca del Palazzo Doria ad Angri. La scelta della data non è stata casuale, ma pregna di valore simbolico. Il 21 marzo si celebra la “Giornata mondiale della poesia” che coincide solitamente con l’inizio della primavera, stagione che celebra il risveglio della natura e che è simbolo di rinascita e di speranza. E proprio con una presentazione di poesie si è inaugurata la rassegna Angri Città d’Arte.

“Tentativi di Poesia attraverso me”

Rosario Cascone, già comandante della polizia locale è riuscito con il suo libro “Tentativi di Poesia attraverso me” a regalare emozioni intense, ritagli di vita vissuta, ricevendo apprezzamenti dai tanti intervenuti. E’ stata grande, infatti, la risposta del pubblico. Amici, colleghi e amministratori hanno voluto omaggiare con la loro presenza una brava persona e un valido operatore al servizio della collettività, sempre disponibile, che per 40 anni ha vestito la divisa, ricoprendo anche il ruolo di comandante della polizia locale di Angri.

I saluti

Dopo i saluti di Aldo Severino, presidente della Pro Loco e di Luigi D’Antuono, presidente del Centro Iniziative Culturali, ad intervenire Giuseppina D’Antuono, neo assessore alla cultura del Comune di Angri che ha portato i saluti a nome di tutta l’amministrazione in gran parte presente in sala.

L’analisi del prof. Luigi Montella

Interessante è stata la relazione sulla prima fatica letteraria di Rosario, tenuta dal prof. Luigi Montella, docente di Letteratura Italiana e di Filologia dell’Università del Molise, il quale ne ha interpretato il pensiero, scandagliando attraverso i suoi scritti, gli elementi di interiorità che lo hanno portato al transfer lirico: tempo, tristezza, assenza che evidenziano il deterioramento dei rapporti umani avvertiti dall’autore, a cui si aggiungono speranza e felicità, sentimenti ricollegati ai suoi affetti più cari e ai luoghi d’infanzia. Lo stesso poeta si è emozionato nell’ascoltare la profonda analisi del docente Montella.

La prefazione di Antonella Grimaldi

Apprezzati gli interventi di Antonella Grimaldi già autrice, nonché giornalista, che ha curato la prefazione del libro. La scrittrice ha evidenziato come, nella sua semplicità di scrittura, Rosario Cascone vada diritto al cuore, all’anima di chi legge, facendo trasparire sensibilità ed empatia.

Le poesie

Alcune poesie sono state lette da Salvatore Grimaldi e Giovanni D’Andretta dell’Associaizone “Il Ponte”. A moderare la presentazione è stata Biancagiuliana Pepe, non nuova in questo percorso, in quanto lei stessa autrice di una pubblicazione di poesie.

La donazione dei testi alla Biblioteca

Durante la serata il presidente della Pro Loco ha elogiato il grande lavoro che sta facendo per la collettività Antonio D’Ambrosio. Il cavaliere infatti cura con particolare impegno e passione la rinascita della Biblioteca comunale, recuperando testi e scritti che altrimenti andrebbero perduti e che saranno fruibili a breve, quando la struttura diverrà visitabile. Donate cinque copie del libro di Cascone al cavaliere; sarà così tutte le volte che l’associazione angrese organizzerà una presentazione di libri. Ogni autore donerà alla Bibilioteca comunale un testo che rimarrà disponibile per la collettività. Una grande sinergia che vede la primogenitura con i versi del nuovo poeta angrese Rosario Cascone.

La serata si è conclusa con il firmacopie dell’autore e un buffet offerto dal Mojo Drink Food & Rooftop

Pro Loco: a breve il calendario completo degli eventi

Dalla sede Pro Loco fanno sapere: “Buona la prima!” Comunicano inoltre che a breve verrà presentato il cartellone definitivo di “Angri Città d’Arte” edizione 2022.