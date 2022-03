Angri. “Tentativi di Poesia attraverso me”, l’opera prima di Cascone (video)

Angri. Rosario Cascone ha voluto distillare in verso brevi ma capaci di essere incisivi e profondi per ogni anima lettrice. Lui li definisce “tentativi di poesia”

Angri. “Tentativi di Poesia attraverso me”, l’opera prima di Cascone

Una vita in queste stanze a fare l’agente di Polizia Locale e poi a comandare. Queste stanze antiche traspirano di ricordi che nel corso della sua vita Rosario Cascone ha voluto distillare in verso brevi ma capaci di essere incisivi e profondi per ogni anima lettrice. Lui li definisce “tentativi di poesia” e in effetti lo sono e anche ben riusciti.

L’esercizio letterario

Oggi fare poesia comporta un certo coraggio, un esercizio stilistico e compositivo, c’è bisogno di questo esercizio letterario.

Il servizio è di Aldo Severino