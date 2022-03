Covid. In Campania oggi i nuovi positivi sono 10.788 su 57.006 test effettuati

I nuovi positivi in Campania oggi sono 10.788 su 57.006 test effettuati. Numeri in aumento rispetto ai dati di ieri anche per la richiesta di tamponi.

In aumento sono anche i decessi che salgono a 9 rispetto a ieri che era solo uno. Per quanto riguarda il rapporto sulle terapie intensive solo 35 sono i posti occupati rispetto a quelli disponibili. Numeri in aumento anche per quanto riguarda le degenze.

Ecco nel dettaglio i dati del bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 10.788 (*) di cui: Positivi all’antigenico: 9.442 Positivi al molecolare: 1.346 (*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 57.006 di cui: Antigenici: 45.144 Molecolari: 11.862

Deceduti: 9 (*) nelle ultime 48 ore; 15 deceduti nel periodo che va dal primo febbraio al 19 marzo ma registrati ieri.​