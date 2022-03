Pompei. 3 milioni di euro ad un progetto aggregato della Città Metropolitana

In un progetto aggregato della Città Metropolitana di Napoli che ha avuto come capofila Torre del Greco il Comune di Pompei ha ottenuto un finanziamento di 3 milionu di euro nell’ambito dei fondi stanziati per il Pnrr per un progetto che punta alla rigenerazione urbana di via Roma (asse viario di primaria importanza del centro urbano) e alla mobilità sostenibile che vedrà la costruzione di una pista ciclabile che sarà costruita in via Aldo Moro e Moregine.

Il Sindaco della Città di Pompei, recentemente eletto consigliere della Città Metropolitana, Carmine Lo Sapio, ha ringraziato i suoi diretti collaboratori (Assessori, consiglieri, dirigenti e funzionari) per la celerità e la professionalità che mettono nella redazione dei progetti che hanno ottenuto i finanziamenti. “La “mobilità sostenibile” è il comune denominatore dei due progetti da 3 milioni di euro – informa un comunicato del Comune di Pompei – 2 milioni e 500 mila euro per via Roma e 500 mila euro per via Aldo Moro -.Gli indirizzi dell’Amministrazione Lo Sapio – conclude il comunicato – sono orientati alla ridistribuzione modale che produca il calo del traffico veicolare con conseguente abbassamento dei livelli di inquinamento e congestione stradale”.