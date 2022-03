Pompei. Illuminazione mancante nelle strade private ad uso pubblico

La consigliera comunale Luisa De Angelis del Movimento Civico Pompei Popolare è intervenuta con un’interrogazione ( non si tratta della prima) rivolta all’Amministrazione Comunale che lei stessa ha contribuito a formare in quanto candidata nella coalizione capeggiata da Carmine Lo Sapio che ha vinto le elezioni. Attualmente la De Angelis se ne è nei fatti allontanata perché ha votato contro sue numerose delibere comunali e ultimamente con un recente quesito ha fatto notare al Sindaco di Pompei e al suo Assessore competente che sono stati ampiamente superati i 60 gg. assegnati al dirigente del VI Settore nell’atto d’ indirizzo che fu approvato per la “Pubblica illuminazione” con delibera del 28 ottobre 2020. Con essa venivano precisati i criteri per formare l’elenco della strade a cui riconoscere l’uso pubblico anche se non appartenenti al patrimonio del Comune di Pompei. Significa che ad esse dev’essere riconosciuto l’interesse pubblico che comporta l’inserimento nello stradario comunale allo scopo di regolarizzarne i servizi della Pubblica Amministrazione. Si tratta, nello specifico, di strade con libero accesso, già servite da elettricità, telefonia fissa, gas acquedotto e raccolta rifiuti, che abbiano inoltre usufruito d’illuminazione pubblica consolidata nel tempo. Insomma una serie di elementi che si prefigurano come indici di appartenenza di una strada al demanio comunale, quali (per esempio) l’uso pubblico effettuato da parte di un numero indeterminato di persone, l’ubicazione della strada “nell’interno dei luoghi abitati” l’inclusione nella toponomastica del Comune Pompei e/o l’apposizione di numerazione civica; il comportamento da parte della pubblica amministrazione (come la manutenzione) che presupponga la natura pubblica della strada e la prassi di tale comportamento. L’interrogazione della De Angelis in conclusione punta a chiarire se a tutt’oggi l’indirizzo formulato con la citata delibera sia stato recepito ed eseguito dal dirigente del VI Settore e, in caso positivo, averne una copia delle strade riconosciute d’interesse pubblico. Al contrario, se il dirigente non ha ancora ottemperato ai suoi compiti a riguardo, La De Angelis intende essere informata sui motivi del ritardo e sulla natura e il dettaglio dei provvedimenti s’intende adottare in merito.