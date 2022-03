Scafati. Ok dalla Giunta al noleggio di monopattini e bici elettriche

Arriva lo “sharing mobility” a Scafati, la mobilità condivisa tramite il noleggio di monopattini elettrici e bici con pedalata assistita. Un progetto promosso dal consigliere “ibrido” Paolo Attianese, e proposto in Giunta dall’assessore a Commercio e Suap Alfonso Di Massa. Lo stesso assessore poi assente al momento del voto, quando l’esecutivo di Cristoforo Salvati ha deliberato l’atto di indirizzo che demanda al responsabile dell’ufficio Suap e al comandante della Polizia Municipale Salvatore Dionisio l’istruttoria per individuare almeno tre aziende che si occupano di noleggio di tali dispositivi elettrici.

Promuovere la mobilità sostenibile

“L’Amministrazione ha interesse a promuovere la mobilità sostenibile, sviluppando politiche di mobilità condivisa e prevedendo l’introduzione di forme di “uso collettivo” di monopattini elettrici in modalità free floating (a flusso libero)” si legge nella proposta. Il servizio sarà però sperimentale, o meglio, ci sarà una fase di “prova” aperta ai primi tre richiedenti, in ordine di arrivo delle istanze, che effettueranno il sevizio sul territorio cittadino fino al 30 settembre 2023. “Al termine del periodo di sperimentazione, si procederà con la pubblicazione di un avviso pubblico diretto alle aziende che intendono manifestare l’interesse a intraprendere in modo stabile tale attività sul territorio comunale, secondo specifiche regole da fissarsi all’interno del bando” stabilisce la delibera di giunta, la numero 74 del 17 marzo.















Obiettivo prioritario

“Il Comune di Scafati considera quale obiettivo prioritario la tutela dell’ambiente, connesso anche alla qualità dell’aria, riconoscendo alla mobilità elettrica grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico” le motivazioni. L’utilizzo dei monopattini e delle biciclette sarà disciplinato da un apposito vademecum emanato dalla Polizia Municipale, che tiene conto della conformità urbanistica e viaria della città.











“Considerato che lo sviluppo del territorio comunale non presenta adeguati spazi atti a consentire una circolazione dei monopattini elettrici separata dagli altri veicoli e adeguate aree di sosta degli stessi, si ravvisa l’opportunità di limitare il noleggio, sempre in via sperimentale, ad un numero dispositivi non superiore settanta, e non superiori a cinquanta per ogni licenza con un massimo di tre licenze attivabili”. Si dice soddisfatto Attianese. “Ringrazio il sindaco e l’assessore Di Massa per aver compreso l’importanza di offrire questo servizio agli scafatesi, che sarà a costo zero per il Comune. La mobilità condivisa è già una bella realtà in tante altre città italiane”. I dispositivi a noleggio saranno vietati ai minori di anni 14, previsto l’obbligo di indossare il casco protettivo per i minori di anni 18.

Adriano Falanga