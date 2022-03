Pompei. Raffaele Carotenuto Trio al Pompei Lab

Raffaele Carotenuto Trio nasce nel 2019 da un’idea del personaggio che ha dato il suo nome alla band ed é l’autore dei brani inediti che vengono proposti di volta in volta nei suoi concerti e che fanno parte del disco “Journey of perdition”. Un’opera che fonde musiche di svariate tendenze, suscitando una danza goliarda e ricreando col suo sound un’atmosfera calda e avvolgente che ripropone la stessa suggestione vesuviana delle notti di primavera. La stessa che sarà di scena nella tensostruttura di Pompei Lab sabato prossimo 26 marzo.

Bonzo è la prima canzone del disco Journey of perdition ℗ 2021.

Compositore Arrangiatore Musicista: Raffaele Carotenuto

Musicisti:

Raffaele Carotenuto Drum & Percussion

Raffaele Ranieri Piano Fender Rhodes & Synth

Girolamo Scarpa Bass