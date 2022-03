Sarno. Brucia nuovamente il Monte Saro

Di nuovo fiamme sul monte Saro a Sarno. Il fuoco divampato nel pomeriggio ha preso vigore avvolgendo parte della montagna nell’area di Episcopio. Numerose le segnalazioni dei residenti. Da ore sul posto a lavoro ci sono i volontari dell’Associazione “I Sarrasti”, gli operai della SMA Campania, gli uomini della Polizia Municipale. Un intervento reso complesso dal vento. Le fiamme non si riescono a domare. Si sono sviluppate lungo le aree colpite dalla frana del 5 maggio 1998, sfiorando le opere d messa in sicurezza: briglie, canali e vasche di contenimento. Già parte del bosco è ridotta in cenere.







Il sindaco Canfora

L’allarme del sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora: “Il nostro territorio è sotto attacco. Presenterò una denuncia. Stiamo lavorando per la sicurezza, opere per mitigare il rischio idrogeologico, ma siamo bersaglio di chi distrugge il territorio. Facciamo continuamente i conti con tale emergenza. Sono tre giorni che i vigili del fuoco sono impegnati in roghi appiccati in alcuni punti e che sono stati domati seppur con grande difficoltà. Questa sera l’ennesimo incendio che ha preso vigore a causa del vento”.

Rossella Liguori