Sarno. Rilancio area PIP. Squillante: “Sostegno alle imprese” (video)

Ieri sera, il Consiglio Comunale a Sarno era chiamato ad approvare una serie di provvedimenti, tra cui quello riguardante la modifica dell’art.14 della convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di Sarno e le ditte assegnatarie dei lotti nell’area PIP di Via Ingegno. Un provvedimento proposto dalla cabina di regia dell’area PIP e portato all’esame delle commissioni consiliari Attività Produttive e Urbanistica dall’Assessore di riferimento.







Nuove prospettive

La modifica del provvedimento, atteso da tutti gli imprenditori della zona industriale di Via Ingegno, prevede che i lotti assegnati, una volta completata la costruzione dell’opificio e realizzato l’investimento, con l’avvio a pieno regime delle produzioni programmate, possono essere ipotecati a favore di Enti e Istituti di Credito per la concessione di mutui necessari per la costruzione di altri insediamenti produttivi sia da parte dell’impresa assegnataria che da parte di eventuali partecipate. Il provvedimento è stato votato all’unanimità con i voti dell’intero Consiglio Comunale. A favore, infatti, hanno votato sia i Consiglieri di maggioranza che quelli di minoranza.

L’intervista è di Rossella Liguori