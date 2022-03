Scafati. Dall’Ucraina il sogno di pace di Valentina (video)

Scafati. Dall’Ucraina il sogno di pace di Valentina

“Vogliamo solo la pace, e di vivere serenamente. La guerra finirà solo se muore Putin”

Un viaggio carico di speranza e dolore

Valentina è arrivata a Scafati dopo quattro giorni di viaggio in treno. Con lei i figli Illia di 13 anni e il piccolo Egor, di appena 3. Il marito è rimasto a Kiev, pronto a combattere per la sua Ucraina qualora ce ne fosse bisogno. Ha lasciato il suo bunker di pochi metri quadri grazie all’ospitalità della famiglia Acanfora, che l’avevano accolta una prima volta dopo il disastro di Chernobyl, per salvarla dalle radiazioni. Ad Agro24 la loro testimonianza, il racconto duro e crudo di chi è scappato dalla guerra. La storia di Valentina Burlei e della sua famiglia,

Servizio a cura di Adriano Falanga, riprese Alfonso Romano