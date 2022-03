Agro Nocerino Sarnese. Impennata COVID, è nuova allerta negli ospedali

Agro Nocerino. Impennata di contagi, il Covid mette in ginocchio gli ospedali. L’infezione corre da un reparto all’altro, dai pazienti al personale

Impennata di contagi, il Covid mette in ginocchio gli ospedali. L’infezione corre da un reparto all’altro, dai pazienti al personale. Sanificazioni in emergenza, pazienti spostati da una divisione all’altra, ricoveri a rilento. Sotto pressione ci sono l’Umberto I di Nocera Inferiore, il Mauro Scarlato di Scafati, il Martiri del Villa Malta di Sarno.







Scafati

Reparti che sono riempiti di pazienti covid a Scafati, la pneumologia e malattie infettive al limite con i posti letto In Terapia intensiva 3 pazienti covid su 4 posti letto disponibili, 2 sono persone non vaccinate. Entrambe arrivate con problemi respiratori, sono in gravi condizioni.















Nocera Inferiore

Contagi tra gli infermieri al pronto soccorso di Nocera Inferiore, sono 7 quelli risultati per il momento positivi e sono stati anche sospesi i ricoveri all’Obi, l’unità di osservazione breve intensiva. Al Martiri del Villa Malta di Sarno in diversi reparti si sarebbero registrati pazienti positivi, medici positivi al covid e sarebbe già scattate le quarantene. Segnalati casi di covid19 nel reparto di ortopedia dove la situazione sembra essere la più critica. Positivi medici del reparto di chirurgia e di medicina Casi covid anche al laboratorio analisi e in chirurgia.

L’allarme lo lanciano proprio i camici bianchi “Da qui a una settimana rischiamo una nuova emergenza”.

