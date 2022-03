La storia. Alina è arrivata in Italia con le ginocchia tremanti perché da giorni non riceveva la terapia salvavita che a causa dei continui “allarme bomba”

La storia di Alina, profuga Ucraina scappata dall’ospedale di Ternopil (video)

L’intervista ad Alina, profuga ucraina, scappata dall’ospedale di Ternopil. È arrivata in Italia con le ginocchia tremanti perché da giorni non riceveva la terapia salvavita che a causa dei continui “allarme bomba” gli ospedali non garantiscono più: la dialisi.

Alina è viva grazie alle cure dei medici del gruppo sanitario Nefrocenter, che ha garantito assistenza ai profughi ucraini in dialisi provenienti dalle zone di guerra.

In Ucraina ci sono 20mila dializzati e migliaia di trapiantati di cui nessuno conosce sorte.

L’intervista è di Lucia Trotta immagini Enzo Ciancio