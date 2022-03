Noleggio furgoni in città: la soluzione sempre più utilizzata, ecco perché

Il noleggio furgoni consente a qualsiasi azienda di facilitare la gestione della propria flotta, guadagnare flessibilità e molti altri vantaggi che spiegano come mai il noleggio continui a riscuotere tanto successo. E sono i numeri a confermarlo: secondo il report Aniasa 2021, la flotta dei veicoli in noleggio a lungo termine è cresciuta di oltre il 7%.

Sempre più aziende si stanno rivolgendo al leasing di furgoni aziendali. Che si tratti di noleggio auto a breve, medio o lungo termine, i vantaggi rimangono invariati per i professionisti. Le offerte e i servizi dedicati alle imprese soddisfano le esigenze e gli obiettivi di tutti i professionisti. Quando si tratta di acquistare, il noleggio di furgoni commerciali in città presenta molti vantaggi.

GESTIONE DELLA FLOTTA SEMPLIFICATA

Il parco mezzi di un’azienda non è sempre facile da gestire, soprattutto per un’azienda che necessita di molti servizi e auto aziendali. Quando ci sono in ballo molti trasporti e consegne, il noleggio di un furgone aziendale è l’ideale. La gestione della flotta è così facilitata. Inoltre, il noleggio di un veicolo consente di disporre di una flotta modernizzata e manutenuta regolarmente.

L’altro grande vantaggio del noleggio di furgoni aziendali in città è che offre la possibilità di cambiare veicolo regolarmente. Le gamme si rinnovano e si adattano sempre meglio alle esigenze professionali, che possono cambiare: puoi avere così la garanzia di guidare veicoli recenti dotati delle ultime tecnologie, guarda per esempio la flotta di un’azienda del settore: Van4You.

CONTROLLO DEI COSTI

La rata mensile fissa è un vantaggio del noleggio di un furgone che piace molto alle aziende. Potendo contare su un canone fisso, la gestione del budget dovrebbe essere più semplice e controllata. In fase di contratto è inoltre possibile definire il chilometraggio annuale, stimare i pagamenti mensili e i costi annuali nel modo più dettagliato possibile.

Scegliendo di noleggiare un furgone aziendale, l’azienda non deve vincolare alcun capitale, o richiedere finanziamenti. Questo vantaggio gli consente di conservare la liquidità e quindi la sua capacità di investimento. Inoltre, spesso le aziende di noleggio furgoni offrono tariffe agevolate alle imprese.

RECUPERO DELL’IVA E DETRAZIONE DELLE MENSILITÀ

Quando l’utilizzo di furgoni professionali rappresenta una spesa importante, è sempre interessante usufruire di vantaggi economici. Il noleggio presenta anche alcuni importanti vantaggi fiscali.

La spesa per il noleggio dei furgoni può essere detratta in fase di dichiarazione dei redditi. Molti pensano che si possa recuperare l’iva solamente se si utilizza un’automobile, invece anche i furgoni e il loro noleggio sono spese deducibili, purché intestate ad un libero professionista con partita iva attiva, oppure più comunemente intestate a un’impresa.

SERVIZI DEDICATI AI PROFESSIONISTI

Il vantaggio del noleggio di veicoli aziendali è anche quello di usufruire dei servizi associati. Qualunque sia la durata del contratto, l’assistenza, la manutenzione e l’assicurazione sono incluse. Le offerte dedicate ai professionisti sono oggi complete e variegate per soddisfare le esigenze di tutte le imprese.

Pertanto, quando viene stipulato il contratto di locazione, vengono offerti servizi esclusivi. Per esempio:

Veicolo sostitutivo

Gestione delle multe

Scheda carburante

Assistenza h24

Intervento stradale

Con l’obiettivo di adattarsi alle esigenze professionali di ogni attività, il noleggio di un furgone aziendale viene formalizzato con un contratto su misura: numero di chilometri, durata, servizi associati, possono essere interamente decisi dal professionista. Flessibilità e semplificazione sono i punti di forza del noleggio furgoni in città.