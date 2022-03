Pagani. Sub ambito rifiuti, posta anche la questione tributi (video)

Pagani. Sub ambito rifiuti, posta anche la questione tributi

Un ente d’ambito per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti che vada oltre le funzioni dei Sub ambiti distrettuali proposto da cinque comuni dell’agro tra i quali Angri, Scafati e Pagani. Le realtà comunali hanno chiesto alla regione che l’ente d’ambito possa prevedere anche un eventuale gestione dei tributi unica dei comuni che fanno parte del Sub ambito distrettuale dell’agro.















La SAM

Il sindaco Raffaele Maria De Prisco si sofferma anche sulla situazione di emergenza circa la raccolta singhiozzo dei rifiuti che ha riacceso le polemiche sulla gestione complessiva dell’azienda speciale unica cittadina SAM finita nel mirino delle opposizioni consiliari.

Il servizio è di Tiziana Zurro