Pompei. Controlli “antimovida” della Guardia di Finanza

Nel weekend appena trascorso il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre

Annunziata ha effettuato nel Comune di Pompei controlli straordinari finalizzati

alla verifica dei green pass, al rispetto della normativa in materia di lavoro e al

contrasto dei traffici illeciti in genere.

In particolare, i finanzieri hanno messo in atto una serie mirata di controlli nei

confronti di esercizi commerciali di ristorazione e bar del centro cittadino

scoprendo 13 lavoratori in “nero”, 2 dei quali, preposti al servizio al banco e al

tavolo, sprovvisti di green pass.

Inoltre, le Fiamme Gialle oplontine, con il supporto delle unità cinofile antidroga

della Compagnia Capodichino, hanno effettuato controlli su strada a oltre 50

autoveicoli identificando più di 70 persone, 5 delle quali segnalate al Prefetto

poiché trovate in possesso di alcune dosi di marijuana.