Pompei. Polizia sequestra un ingente carico di hashish

Circa 23 chili di hashish sono stati sequestrati dalla Polizia nel pomeriggio di ieri in una contrada di periferia sul territorio a sud di Pompei di confine con l’area stabiese.

Gli agenti del Commissariato locale, con il supporto delle Unità Cinofile, dell’ Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Prevenzione Crimine, hanno eseguito controlli in un terreno incolto nei pressi di via Traversa Gesuiti (Località Messigno). Vi hanno trovato 20 blocchi di hashish per un peso di circa 23 kg. inferendo un duro colpo ai clan che spacciano il fumo sul territorio.