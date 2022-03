Scafati. Intitolazione a Pesce, la nota di “Insieme per Scafati” sottoscritta da Michele Russo, Michele Grimaldi, Michelangelo Ambrunzo e Alfonso Carotenuto.

La nota

Siamo più che favorevoli a ricordare nella toponomastica cittadina, mediante intitolazione di un degno luogo, la figura di Alberto Pesce, dottore e politico, per il suo impegno e le sue battaglie al servizio della comunità scafatese e non. Ci aspettiamo, come concordato in conferenza dei capigruppo, che il Sindaco e la sua amministrazione al prossimo consiglio comunale, presentino un formale proposta di delibera scritta, da sottoporre a votazione.







Una data storica

Richiamiamo, inoltre, l’impegno a ricordare la data storica della resistenza scafatese del 28 settembre 1943, richiesto anche da associazioni ed esponenti della società civile, ancora da formalizzare in consiglio comunale, così come resta da completare l’iter per la intitolazione ad Alfonso Buccino della rotatoria – fontana sul corso Nazionale già deliberata dalla giunta comunale nel 2016.















La toponomastica

Ci auguriamo, infine, che la toponomastica, e la scelta di nomi e di identità dei luoghi della città, torni ad essere materia unitaria e inclusiva delle istituzioni e della città.