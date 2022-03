Scafati. Parchi abbandonati, l’amministrazione cerca fondi per il recupero

Ritornerà nella disponibilità degli studenti del plesso Anardi, la palestra di via Della Resistenza, attualmente ospitante il centro vaccinale. “Abbiamo avuto conferma dal direttore del distretto, terminata la fase emergenziale, la palestra dal 1° aprile ritornerà alla sua funzione originaria – spiega il sindaco Cristoforo Salvati – l’occasione è gradita anche per formulare a tutto il personale sanitario i nostri ringraziamenti, per l’impegno e i grandi risultati raggiunti”. Se la palestra ritorna a disposizione degli alunni, restano ancora in disuso le altre strutture ludico ricreative cittadine. E’ Teresa Formisano, consigliera di opposizione, a chiedere al primo cittadino quale sia il futuro delle opere attualmente abbandonate, alcune delle quali mai inaugurate.

Il palatenda

E’ il caso del Palatenda in via Tricino e dei campi da tennis adiacenti. Strutture realizzate dall’amministrazione Aliberti e mai consegnate alla città. Problemi burocratici, ma soprattutto economici, hanno frenato ogni possibile iniziativa di Palazzo Mayer per il loro recupero. “E’ intenzione di questa amministrazione procedere alla gestione esterna – spiega il primo cittadino – stiamo purtroppo passando da una emergenza ad un’altra, e le risorse disposizione sono limitate”. L’amministrazione attende il prossimo bilancio di previsione per individuare risorse da destinare a queste strutture.











Spazi da riconquistare

“Dopo due anni di chiusure durante i quali i bambini e i ragazzi non hanno potuto usufruire di un loro diritto, quello al gioco, allo sport e alla socializzazione, credo sia giusto prevedere nel bilancio, che siamo prossimi a votare, un capitolo dedicato proprio a loro – ricorda la Formisano – Per questo ho ritenuto necessario avere un’idea chiara dei progetti previsti relativi agli spazi dedicati allo svago che versano in condizioni disastrose, alle palestre che non possono essere utilizzate dalle scuole e alle strutture sportive inaccessibili da parte delle associazioni”.

“Per il Palatenda di via Tricino i lavori in corso di sistemazione esterna sono quelli per rendere utilizzabile la struttura. Per i campi da tennis in via della Resistenza lo stato attuale è frutto degli innumerevoli atti vandalici. Per ripristinare i campi e gli spogliatoi occorrerebbe presumibilmente una cifra di circa 70 mila euro” aggiunge Salvati. Una somma non indifferente, per una struttura costata mezzo milione di euro e mai inaugurata. “Abbiamo ancora il parco Primato, le giostrine in via Cavallaro, e in via Fosso dei Bagni, arrivando a quelle in Villa Comunale” insiste Teresa Formisano. “Le risorse saranno reperite in sede di bilancio”, replica il sindaco.

Adriano Falanga