Bimbi ucraini orfani. In Campania “facilitare adozione”

Il dramma dei bambini rimasti soli è una realtà con la quale si stanno facendo i conti. Bimbi soli ed abbandonati e l’accoglienza è certamente più complessa in un percorso lungo tra più istituzioni in campo. Serve velocizzare e facilitare l’adozione per dare risposte immediate. Un ulteriore e drammatico aspetto della guerra. La Regione Campania è pronta a chiedere procedure più semplici. È stato infatti già chiesto incontro con l’ambasciata Ucraina per definire un progetto che possa “facilitare la possibilità di adozione dei bambini soli”. Lo ha annunciato il presidente Vincenzo De Luca.







Una tragedia umanitaria

“Abbiamo il problema della tragedia umanitaria L’Ucraina è stata invasa, abbiamo milioni di profughi bambini donne. Abbiamo il dovere umano e civile di aprire le braccia e dare accoglienza. Ci sono bambini orfani soli e abbandonati. È necessario facilitare l’adozione”

Rossella Liguori