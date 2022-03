Covid. In Campania oggi i nuovi positivi sono 8.517 su 46.188 test effettuati

In Campania oggi i nuovi positivi registrati sono 8.517 su 46.188 test effettuati. Numeri che, rispetto ai dati registrati ieri, sono in lieve calo anche se c’è da tenere presente la poca richiesta relativa ai test. In aumento sono i decessi che salgono a 10 mentre il rapporto tra le terapie intensive e le degenze vede un lieve calo nelle terapie intensive mentre un aumento dei posti letto in degenza.

Ecco nel dettaglio i dati del bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 8.517 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 7.079

Positivi al molecolare: 1.438

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 46.188

di cui:

Antigenici: 34.022

Molecolari: 12.166

Deceduti: 10

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 610

Posti letto di terapia intensiva occupati: 33

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 641

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.