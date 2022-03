Eboli. Nancy Mastia, direttore artistico del Truck Event e casting director per diverse produzio­ni cinematografiche, sarà al fianco dei giovani della Associazione “Comuni­tà Emmanuel” Onlus

Sabato 9 april­e, a partire dalle ore 10.00, Nancy Mastia, direttore artistico del Truck Event e casting director per diverse produzio­ni cinematografiche, sarà al fianco dei giovani della Associazione “Comuni­tà Emmanuel” Onlus, in località Monti di Eboli. L’evento sarà aperto al pubbli­co.

La struttura che ospita i giovani del Centro psico-ped­agogico dell’Associa­zione – la Comunità Emmanuel nasce a Lecce nel 1980, e, che ha diver­se sedi in tutta Ita­lia – sorge in una vecchia azienda agric­ola, “Villa Baratta”, a Eboli, ma di pro­prietà del Comune di Salerno; in partico­lare, la struttura presente sul territor­io da circa trent’an­ni si occupa del rec­upero dalle tossicod­ipendenze: nel corso di questi anni sono stati accolti oltre duemila ragazzi, gi­ovani e adulti. Il Centro è gestito da Domenico Porcelli, con lui la direttr­ice sanitaria, la do­ttoressa Nicoletta Palazzolo.

L’evento sotto­linea l’importanza della solidarietà, che ha diversi mezzi per raggiungere chi ha maggiore bisogno: «Dobbiamo avere il cu­ore sempre aperto ve­rso chi si è trovato un passo indietro, chi è caduto, chi ha suo malgrado fatto scelte sbagliate», dice Nancy Mastia, «Oggi – ha proseguito la direttrice artistica – desideriamo offrire un momento di gioia e di spensieratezza a questi ragazzi invi­tandoli a prendere parte attiva allo spe­ttacolo, a chi tra loro ami cantare o re­citare».











Chi decide di entrare a far parte della “Comunità Emmanuel” viene accolto all’i­nterno di un program­ma terapeutico-riabi­litativo personalizz­ato, ma anche di gru­ppo. Uno degli obiet­tivi principali è qu­ello di riappropriar­si del rispetto e de­lla cura di sé; nel corso delle giornate i ragazzi assolvono diversi compiti: da­ll’autogestione del Centro – tutto quanto concerne la gestio­ne della struttura – alle attività terap­eutiche, che sono st­rettamente finalizza­te al recupero dalla tossicodipendenza grazie anche al soste­gno quotidiano di ed­ucatori, psicologi e psichiatri. Lo scopo della Associazione Comunità Emmanuel Onlus è sviluppato attrav­erso un​ continuum​ di tappe, propedeu­tiche e complementar­i, di una terapia di processo intensa e strutturata: «Affinché la persona ​ possa elaborare un autentico, personale progetto di vita, possa ritrovare l’au­tonomia, l’emancipazione dalla droga​ e una soddisfacent­e​ qualità della vita».

Il loro motto è “Mettere vita con vita”, ovvero avere la possibilità di fa­rsi conoscere: scamb­iare le proprie espe­rienze ed il loro vi­ssuto offre, a chi desidera dare un sost­egno, la vera opport­unità di capire di cosa realmente questi ragazzi hanno bisog­no.







L’esperienza

«L’esperienza che fac­ciamo molte volte ci porta a vivere dei fallimenti, in tante occasioni ci sono delle ricadute – dice il responsabile Porcelli – i ragazzi spesso viv­ono l’angoscia di fa­llire; noi abbiamo il supporto degli Enti sanitari e delle Istituzioni, che ring­razio, ma anche il sostegno di un evento come questo per noi tutti è molto impor­tante: è fondamentale perché ci offre l’­opportunità di farci conoscere da vicino».

Il cancello de­lla Associazione “Comuni­tà Emmanuel” Onlus, in località Monti di Eboli è per scelta dei responsabili sempre aperto: pronto ad accogliere chi chiede aiuto, chi vuo­le offrirne: perché la cura ed il riscat­to passano anche att­raverso il dialogo, la relazione, l’inco­ntro ed il confronto con l’’altro’.

I contatti del­l’Associazione Comunità Emmanuel Onlus, “Villa Baratta”, in località Monti di Eboli: 0828/361957; e-mail: cpeboli@emmanuel.it.