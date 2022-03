Mantenere vivi i borghi campani. La proposta di Luca Cascone

Mantenere vivi i borghi campani. A farsi promotore, come primo firmatario, con apposita proposta di legge depositata per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni montani è stato Luca Cascone consigliere regionale e Presidente della IV Commissione Consiliare permanente Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti.

Cascone: “Combattere lo spopolamento dei piccoli comuni montani”

“Ho presentato, quale primo firmatario e raccogliendo immediatamente la condivisione di diversi colleghi, una proposta di legge che intende combattere lo spopolamento dei piccoli comuni montani, fino a 3.000 abitanti. Si intendendo finanziare con un contributo specifico: le nuove nascite e i nuovi residenti che vorranno trasferirsi e soprattutto se avvieranno una piccola attività economica; e inoltre nella norma si intende dare un impulso concreto per garantire i servizi internet veloci e moderni e l’assistenza sanitaria, principalmente pediatrica. Con questa legge vogliamo dare il nostro contributo per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni. Un piccolo segnale, che insieme agli interventi su mobilità e accessibilità, possono diventare decisivo per non far sparire queste piccole comunità delle aree interne della nostra amata Regione” dice Luca Cascone.

