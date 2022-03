Pompei. Oggi, 25marzo, è il dantedì

L’usanza della corona di laurea ha origini antichissime. La corona triumphalis o “corona d’alloro” nella cultura occidentale è simbolo di gloria e sapienza, per questo motivo rappresentava nell’Antichità il massimo riconoscimento che si potesse fare a un poeta. L’antesignano di Dante Alighieri è stato Virgilio.

“Tu se’ lo mio maestro e ‘l mio autore, / tu se’ solo colui da cu’ io tolsi / lo bello stilo che m’ha fatto onore”. Il sommo poeta è stato molto chiaro riguardo la matrice della sua poetica.

Nella giornata del #Dantedì il Parco archeologico ha voluto testimoniare sui social la condivisione d’interessi tra l’immaginario dantesco e quello pompeiano. Entrambi hanno in comune soggetti, miti e leggende. Così sono stati accostati la straordinaria ricchezza iconografica dell’arte di Pompei al fuoco drammatico del più grande Poeta italiano ed europeo e scoprire la loro originale consonanza. In un affresco ripreso sul social il Parco Archeologico riporta l’immagine del commediografo greco Menandro (scrisse più di 105 commedie di una comicità sottile) della domus omonima sita nella Regio I.

La corona di alloro che gli cinge la testa rimanda all’iconografia immaginata dai posteri per il sommo Dante Alighieri. Difatti nel Medioevo la corona d’alloro, ereditata dall’Antichità, venne utilizzata anche come simbolo di trionfo nella poesia e utilizzato per incoronare i grandi poeti. Per questo motivo è diventata comune la raffigurazione di Dante Alighieri con il capo cinto d’alloro.