Pompeii. A Torino “Invito a Pompei”

“Invito a Pompei” é il titolo della mostra di primavera, organizzata a Torino a cura del Parco Archeologico di Pompei e Palazzo Madama che parte in anteprima con due reperti eccezionali tra gli oltre centoquaranta che saranno in esposizione a partire dall’8 aprile introducendo alla visita delle domus pompeiane nel fascino delle loro atmosfere, arredi, utensili ed oggetti necessari alla via quotidiana dei pompeiani. L’affresco en plein air della Casa del Bracciale d’Oro e il “fantastico” mosaico con delfino proveniente dalla villa extraurbana della Pisanella di Boscoreale sono stati prescelti per rappresentare un centro vesuviano costiero dell’Impero Romano. A presentare le due opere e l’intera iniziativa espositiva é stato l’accademico di archeologia Massimo Osanna (direttore generale dei Musei del ministero della Cultura). La mostra in programma dall’8 aprile al 29 agosto sarà allestita come una domus romana in un significativo percorso che vede la collaborazione tra Stato e Comuni con pezzi del museo archeologico statale pompeiano utilizzati in una mostra del comune di Torino. Una mostra, ha dichiarato Osanna, “che racconta quello che è Pompei, un luogo dell’umanità, che fa riflettere sulle catastrofi naturali, sulla morte ma anche sulla resilienza e la capacità che ha il nostro mondo di rigenerarsi”. Il percorso espositivo, allestito nella Sala del Senato, riguarderà gli ambienti più rappresentativi delle case più lussuose della Pompei del I secolo d.C. Sarà l’occasione per ripercorrere la storia di vita che l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. spense d’un colpo. Tra arredi, statue, gioielli, bronzi, vetri e apparati decorativi, il visitatore sarà introdotto in un itinerario tra gli spazi domestici (l’atrio, il triclinio, il peristilio con il giardino, le stanze da letto) che termina con i drammatici calchi di alcune vittime.

Si tratterà in ogni caso solo un “antipasto” di un “pranzo gourmet” che sarà possibile degustare solo venendo a Pompei.