S.Valentino T. Finanziato l’ampliamento del ponte sul fiume Sarno

E nuovamente per migliorare la viabilita’ e la sicurezza della SP 152 (Via Vetice) ed in particolare per favorire i flussi di traffico tra l’ Agro Nocerino Sarnese e il Basso Vesuviano.

La Provincia di Salerno ha, infatti, finanziato l’ “AMPLIAMENTO DELLA CARREGGIATA DEL PONTE SUL FIUME SARNO”, che collega i comuni di Striano e Poggiomarino con San Valentino Torio e l’ Agro Nocerino Sarnese.

La somma e’ stata imputata sull’ annualita’ 2022 del Programma Triennale di Manutenzione delle Strade Provinciali, finanziato con Decreto n.123 del 19 03 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

L’ importo preciso dell’ intervento sara’ determinato gia’ nei prossimi giorni, a seguito dei sopralluoghi e delle analisi in loco che saranno effettuate dai tecnici della Provincia e dagli esperti dell’ Universita’ di Salerno, ma le somme accantonate per questo intervento ammontano gia’ ad 1 milione di euro.

L’ Amministrazione Comunale di San Valentino Torio, in sinergia con la Provincia di Salerno, avviano dunque la procedura per migliorare i flussi economici, la viabilita’, la sicurezza degli spostamenti tra due aree importanti della Campania.

Dopo la riqualificazione e la messa in sicurezza di Via Vetice , inizia ufficialmente il procedimento per allargare il ponte, che coinvolgera’ anche i Comuni di Poggiomarino, Striano e la Citta’ Metropolitana di Napoli