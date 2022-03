Angri. Drive in tamponi Usca senza requisti minimi di sicurezza (video)

Angri. Drive in tamponi Usca senza requisti minimi di sicurezza

Il telo messo a protezione degli operatori dell’Usca appena qualche mese fa non c’è più. Doveva proteggerli dalle intemperie, almeno questo era l’intento di chi lo aveva installato. Oggi quello stesso telone bianco resta depositato ai margini del modulo prefabbricato che ospita gli operatori dell’ASL addetti ai prelievi tamponi è parte del pattume che si scorge nel parcheggio comunale retrostante la casa comunale allestita in questa fase pandemica a drive in per i tamponi COVID.











Modulo discarica

Il modulo che ospita gli operatori, quando è fuori servizio, resta praticamente incustodito e senza nessuna protezione, l’accesso all’interno del modulo è in pessime condizioni igienico sanitarie, una situazione grave con la quale gli operatori devono fare i conti quotidianamente. Nello stesso modulo sono stipati i rifiuti speciali, scarti dei test tamponi effettuati all’interno dell’area, guanti, mascherine, provette e altro materiale speciale resta abbandonato nel modulo.







Una situazione senza controllo

Una situazione che sembra sfuggita di mano ai responsabili della struttura, che all’esterno non è messa meglio come si evince dalle immagini.

Il servizio è di Luciano Verdoliva