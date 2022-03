Pagani. La nota di Fratelli d'Italia in Piazza per una raccolta firme che dia priorità alle istanze dei cittadini in questo delicato momento di crisi

Pagani: Fratelli d’Italia in piazza per una raccolta firme

La nota di Fratelli d’Italia Pagani in Piazza per una raccolta firme che dia priorità alle istanze dei cittadini in questo delicato momento di crisi.

La nota

Nel bel mezzo di una crisi internazionale e in piena emergenza sul piano economico, il “governo dei migliori” sembra voler infierire sui cittadini italiani, con gli strumenti che la sinistra ama di più: le tasse e il controllo illiberale dei cittadini.Proprio mentre le incertezze delle famiglie sono più alte, l’Agenzia delle Entrate ha iniziato a notificare a oltre mezzo milione di italiani gli avvisi di pagamento a causa della mancata proroga dei debiti con lo Stato.







Le richieste

Vogliamo che il governo ci ripensi e proroghi immediatamente la scadenza. Allo stesso tempo, con l’esasperazione sempre più alta, il governo ha deciso di prorogare il green pass nonostante la fine dello stato di emergenza: così, da aprile, l’Italia sarà lo stato europeo con più restrizioni.











Per questo il Partito di Fratelli d’Italia di Pagani sarà in piazza domenica 27 marzo, il 3 aprile e il 10 Aprile con una raccolta firme per chiedere l’immediata abolizione del green pass e una campagna per chiedere al governo di prorogare la scadenza delle cartelle esattoriali. Si potrà anche compilare un questionario inerente alla città di Pagani partecipando a un sorteggio a premi, e si potrà fare la tessera 2022 del partito. Qui gli orari e i luoghi: Domenica 27 Marzo 03/ 10 Aprile dalle ore 10:00 alle ore 13:00 in Piazza Auditorium Sant Alfonso. Saranno presenti il Coordinatore cittadino Attilio Tortora i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia e dirigenti del Partito.