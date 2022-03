Pompei. Locali pubblici sotto il mirino dei carabinieri

Su 6 complessivi locali pubblici controllati nel comune di Pompei nell’ambito dell’attiviotà costante di monitoraggio nel vesuviano 2 sono stati multati per violazione delle norme in materia di diritto d’autore inoltre 3 le persone segnalate alla Prefettura. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni fanno sapere al cpmando dei carabinieri di Torre Annunziata che nel corso del controllo “alto impatto” dei Carabinieri di Torre annunziata in collaborazione di militari del Nas e di personale ispettivo della Siae hanno svolto controlli su tutto il vcesuviano identificando 58 persone e ispezionando veicoli e attività commerciali. Difatti Il titolare di un bar di Boscotrecase è stato sanzionato per oltre 3500 euro per mancato tracciamento di generi alimentari e mancata compilazione delle schede di autocontrollo Haccp. Sono stati sequestrati anche 10 chili di alimenti perché nono conservati secondo la mnormativa igienica di9 legge.