Scafati. Oggi i funerali di Carlino storico parcheggiatore

Arriverà a Scafati oggi pomeriggio, presso la chiesa Santa Maria delle Grazie, la salma di Carlino, storico parcheggiatore scafatese, morto a 70 anni lunedì sera. La sua è una storia difficile, che ha registrato però una bella pagina di solidarietà sociale e cristiana nel momento in cui, con la stessa umiltà nella quale è vissuto, è andato via. Sono stati infatti gli amici e conoscenti a pagargli l’estremo saluto, visto che Carlino era rimasto solo al mondo.

Un pezzo di vita della Galleria Aurora

Carlo Abagnale, il suo nome, aveva avuto un primo malessere sabato scorso, poi rientrato. Il lunedì successivo però, quella fitta al petto si era fatta più intensa e asfissiante. Carlino si sentirà male mentre era al suo posto di lavoro, lo spazio antistante la Galleria Aurora, in via Leonardo da Vinci, dove da sempre si guadagnava da vivere improvvisandosi parcheggiatore. Scatta l’allarme, sul posto un’ambulanza del 118. Le condizioni di Carlino appaiono subito gravi, sarà trasportato in codice rosso all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove purtroppo morirà poche ore dopo. La notizia arriva presto in città, ma soltanto due giorni dopo, notando l’assenza dei manifesti funebri, si scoprirà che la salma è ferma all’obitorio salernitano, perché nessuno l’ha reclamata.















Un degno funerale

Riportarla però a Scafati comporta un costo burocratico, ed è qui che scatta la catena solidale. Abbiamo avviato una raccolta fondi volontaria tra noi che lo conoscevamo e gli volevamo bene spiega Luigi, edicolante di corso Nazionale incredibile la pronta risposta della città. In poche ore avevamo raccolto quanto bastava per riportare qui il nostro Carlino e dargli un funerale dignitoso. Sempre sorridente, la simpatia e l’educazione del 70enne lo avevano reso un volto storico e amato tra gli scafatesi. E Scafati gli ha reso grazie fino all’ultimo saluto. Suggestiva la scritta sul manifesto funebre: ne annunciano la scomparsa gli amici tutti.

Adriano Falanga