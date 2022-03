Scafati. Appunti sull’organizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania. Michele Russo, capogruppo consiliare di “Insieme per Scafati” muove attente osservazioni

Scafati. Ciclo integrato dei rifiuti i dubbi di Michele Russo

Appunti sull’organizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania. Michele Russo, capogruppo consiliare di “Insieme per Scafati” muove attente osservazioni sull’ente d’ambito e sugli atti d’indirizzo che i vari comuni dell’agro, tra cui anche Scafati, che hanno avanzato, e in parte già discussi o da discutere nei vari consigli comunali, circa la futura gestione dei tributi dedicati.

Il servizio è di Tiziana Zurro