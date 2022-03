Angri. Scenari lunari presso il centro tamponi USCA nel parcheggio retrostante il comune. Degrado già messo in evidenza dal gruppo consiliare “Progettiamo per Angri”

Angri. Degrado drive in tamponi. Il disappunto di “Progettiamo”

Scenari lunari presso il centro tamponi USCA nel parcheggio retrostante il comune. Il telo messo a protezione degli operatori del punto Usca appena qualche mese fa, dopo le accese segnalazioni del gruppo consiliare “Progettiamo per Angri”, non c’è più. Quella sottile protezione che doveva riparare gli operatori USCA dell’ASL dalle intemperie, almeno questo era l’intento di chi lo aveva messo senza non poche difficoltà, è già fuori uso. Quell’improvvisato telone bianco resta accantonato ai margini del piccolo modulo prefabbricato che ospita i presidi medico – sanitari necessari per gli operatori dell’ASL addetti ai prelievi tamponi che però è diventato anche deposito di rifiuti medici speciali.

Il piccolo modulo che ospita gli operatori, quando è fuori servizio, resta praticamente incustodito e senza nessuna protezione, la porta resta sguarnita e l’accesso all’interno del modulo è facilmente accessibile. L’interno è in pessime condizioni igienico sanitarie, una situazione grave con la quale gli operatori devono fare i conti quotidianamente. Nello stesso modulo sono stipati i rifiuti speciali, scarti dei test tamponi effettuati all’interno dell’area, guanti, mascherine, provette e altro materiale pericolosamente abbandonato. Una grave situazione che sembra non essere chiara ai responsabili della struttura, che all’esterno non è messa meglio.







La denuncia di “Progettiamo per Angri”

“Appena pochi mesi fa e in varie occasioni abbiamo ripetutamente denunciato lo stato di degrado e abbandono che versano il centro vaccinale e il drive in tamponi, entrambe forzate destinazioni di concittadini provenienti anche dai paesi limitrofi. La risposta di chi ha competenza è stata solo un imbarazzante silenzio, tanta indifferenza e il montaggio di un “telo pietoso” a parziale copertura degli operatori sanitari costretti a lavorare nelle pozzanghere nei giorni piovosi e tra la polvere e l’erba incolta nei giorni di sole” dicono D’Auria, Ferrara e D’Antonio del gruppo consiliare “Progettiamo per Angri”.

Il centro vaccinale

Analoga situazione di degrado si registra al centro vaccinale locale. “Ribadiamo la necessità di un intervento urgente di una seria manutenzione ordinaria al centro vaccinale, in particolare dei servizi igienici e il possibile trasloco del drive in tamponi all’interno del parcheggio in località Fondo Caiazzo, entrambi e soluzioni praticabili nell’immediato e che ridarebbero un po’ dì dignità agli operatori sanitari, ai pazienti e all’immagine della nostra città, già martoriata da troppe umiliazioni” conclude il gruppo “Progettiamo”. Tra gli amministratori comunali chi si era preso l’impegno di controllare questi presidi sanitari è passato velocemente dal “mood” crocerossina a quello di “impresario teatrale”, segno della labilità amministrativa.

RePOL