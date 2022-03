Nel salernitano il COVID riprende vigore. Corsa al pronto soccorso

Il COVID sembra riprendere fortemente vigore nel salernitano. Termometro di questa nuova ondata è certamente il principale ospedale della provincia: il Ruggi. ambulanze in fila all’esterno del pronto soccorso. Fila di ambulanza sono state registrate, ieri pomeriggio, in attesa di sbarellare i pazienti.

Corsa al pronto soccroso

Un flusso eccezionale e necessità di effettuare il tampone hanno fatto rivivere scene che non si ripetevano da un anno. Sono sui 10mila, intanto, i contagi rilevati nel salernitano negli ultimi sette giorni. Le buone percentuali di vaccinati, che hanno incido positivamente sui casi gravi, e la paura diffusa di recarsi in ospedale a causa del covid, nell’ultimo anno avevano dimezzato il caos all’esterno del pronto soccorso. Ieri pomeriggio, invece, erano sette i mezzi di emergenza in attesa, come riporta il quotidiano “Il Mattino”.







Situazione dei allerta anche nell’agro

Anche in provincia e nell’agro la situazione è ai limiti del controllo, anche in questo caso i contagi sono in lieve rialzo.