Nuovi prodotti al CBD stanno arrivando sul mercato

Per chi non lo sapesse, il CBD è un cannabidiolo presente nella cannabis che, a differenza del più famoso THC, non ha alcun effetto psicotropo. Il mercato dei prodotti che hanno tra i loro ingredienti anche il CBD è cresciuto molto nel corso degli ultimi anni, un mercato su cui si stanno affacciando sempre nuovi prodotti, sia commestibili che non commestibili. Un mercato in crescita anche grazie al potere del web. Cbd online offerte, non mancano di certo infatti promozioni allettanti che permettono di acquistare questi prodotti, sino a qualche anno fa difficili da reperire e costosi, ad un prezzo davvero molto basso. Sono insomma oggi come oggi alla portata di tutte le tasche.

Prezzi bassi anche per chi deve acquistare all’ingrosso. Ciò che conta, bene ricordarlo, è sempre fare affidamento su realtà del settore con un’ottima reputazione, professionali e competenti. Un nome su tutti? Simply Green, che offre un eccellente servizio proprio di vendita all’ingrosso. Ma andiamo a vedere insieme quali sono i prodotti a base di CBD più innovativi.

I migliori prodotti a base di CBD commestibili

Tra i nuovi prodotti a base di CBD commestibili, dobbiamo sicuramente ricordare le caramelle gommose. Dolci e golose, le caramelle gommose sono la scelta ideale per ogni momento della giornata, per tutte quelle occasioni in cui c’è bisogno di una bella sferzata di energia. Ovviamente le caramelle gommose con CBD sono disponibili in diversi aromi, così da rispondere al gusto di chiunque. Fragola, anguria, mela, non c’è davvero che l’imbarazzo della scelta. Sono molto curate anche dal punto di vista estetico, disponibili infatti in diverse forme. Anche l’occhio dopotutto vuole la sua parte! Proprio per questo motivo sono caramelle ideali anche come idea regalo.

Tra gli altri prodotti commestibili con CBD più innovativi, le bevande e i cioccolatini, senza dimenticare poi i chewing-gum al CBD al gusto di menta piperita. Da portare sempre con sé, i chewing gum permettono di ottenere il senso di relax intenso che solo il CBD può offrire e una freschezza incredibile. Dire addio all’alito cattivo diventa un vero e proprio gioco da ragazzi. È importante ricordare però che il cannabidiolo non è un ingrediente di consumo in tutta Europa. È possibile trovare maggiori informazioni dal punto di vista delle diverse regolamentazioni alimentari del cannabidiolo di ogni singolo paese al seguente link.

Nuovi prodotti non commestibili

Non solo prodotti commestibili, sono arrivati sul mercato anche prodotti non commestibili a base di CBD che meritano di essere presi in considerazione. Primi fra tutti, i prodotti cosmetici come le maschere di bellezza. I prodotti di bellezza vanno oggi come oggi per la maggiore, scelti sia dalle donne che dagli uomini che amano prendersi cura della pelle e che desiderano ottenere un viso giovane, luminoso, semplicemente impeccabile. Se tra gli ingredienti c’è il CBD, questi prodotti cosmetici sono ancora più apprezzati perché si tratta di una sostanza che consente di nutrire la pelle e che ha un effetto calmante. Non a caso questi sono prodotti adatti anche per chi ha la pelle molto sensibile. Ovviamente il CBD non è l’unico ingrediente delle maschere o delle creme, solitamente associato alla rosa, alla camomilla, ai carboni attivi, all’aloe vera e simili altri ingredienti di origine naturale.

Tra gli altri prodotti non commestibili con CBD come ingrediente, è doveroso ricordare le bombe da bagno. Perfette anche come idea regalo, le bombe da bagno sono una piccola coccola che a tutti piace concedersi di tanto in tanto. Infine ricordiamo lo shampoo e il balsamo per capelli ad effetto calmante, le creme per il viso e quelle per il corpo e gli oli per chi ha la pelle secca, sensibile che tende ad irritarsi con estrema semplicità.

GP