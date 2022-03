Pagani. Da oggi è effettivamente in servizio presso il comando di via Pittoni il nuovo comandante della Polizia Municipale

Pagani. In servizio il nuovo comandante della Polizia Municipale

Da oggi è effettivamente in servizio presso il comando di via Pittoni il nuovo comandante a capo del corpo della Polizia Municipale di Pagani, Lucio D’Apolito. D’Apolito subentra al comandante Diodato Sarno, che andrà in pensione dal prossimo 31 marzo.

La convenzione

È stata infatti approvata, da parte della giunta De Prisco, la delibera per il nulla osta alla firma dello schema di convenzione tra il Comune di Melfi, di cui D’Apolito è dipendente, e il Comune di Pagani per l’assegnazione temporanea in comando. L’ufficiale in comando sarà presentato alla città domani, martedì 29 marzo alle ore 11 proprio presso il comando di Via Pittoni dove da qualche anno si è trasferito il corpo di Polizia Locale.

Sottorganico

I caschi bianchi locali come tutti gli altri corpi della Polizia Locale nell’agro stanno fortemente subendo la riduzione di organico, come già più volte sottolineato pubblicamente anche dallo stesso primo cittadino Raffaele Maria de Prisco. Una criticità che ha forti ripercussioni anche sulla sicurezza cittadina.