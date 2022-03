Pompei. Confronto su iniziative e progetti per le periferie

Entusiasmo nell’annuncio di progetti ambiziosi avviati dopo la delega alle periferie, conferita dal sindaco Lo Sapio ad un esponente della lista civica di “Pompei Popolare”. Si è parlato di aprire un tavolo istituzionale con il Parco Archeologico di Pompei allo scopo di ottenere la disponibilità del fondo sul versante di via Astolelle del Real Polverificio Borbonico, parzialmente gestito dal Comune di Scafati mentre sul versante pompeiano sarebbe destinato al deposito (visitabile) di reperti archeologici. L’iniziativa di acquisire parte di quel Parco regalerebbe ai pompeiani un’estesa area demaniale di pregio paesaggistico-ambientale, utilizzabile come “villa comunale” allo stato inesistente a Pompei, il cui sindaco (secondo i social) avrebbe prestato interesse a questo progetto come a tante necessità della periferia a Sud: allocazione di panchine ed altri arredi urbani entro la prossima primavera. In area Scavi (via Plinio periferia ovest) dovrebbe essere sistemata la segnaletica stradale orizzontale, i marciapiedi e gli spazi inutilizzati. Sul versante politico opposto viene denunciata una discarica a cielo aperto in via Aldo Moro. “Ennesima dimostrazione dell’assenza di un serio controllo del territorio in una zona non isolata di Pompei. – Attacca il consigliere comunale Di Casola. – Evidentemente all’assessore delegato e a qualche cittadino insignito del “#decretino” da parte del sindaco non interessa tutto ciò”. Il capo dell’opposizione in consiglio comunale si è fatto fa carico di lamentele del quartiere (e i riflessi si intravedono dalla lettura di alcuni post di critica alle panchine nel centro). “Si nota sempre di più la carenza di controllo da parte dell’ufficio tecnico. – Rincara la dose Di Casola, che dell’inefficienza di quel comparto comunale ha fatto argomento ricorrente. – “Il Sindaco in tutto questo cosa fa? – Si chiede. – Visto che abita nei pressi di tale area (con discarica), evidentemente deve conferire un ulteriore “decretino” mentre basterebbe far funzionare gli Uffici”.