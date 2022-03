La favola d’amore di ‘Scene da un matrimonio,‘ format che sta riscuotendo un notevole successo, in onda su canale 5 (Mediaset) di domenica pomeriggio, condotto dalla bella e brava Anna Tatangelo, ha avuto il suo prologo a tavola nel famoso ristorante Varnelli, attiguo all’hotel del Sole , proprio di fronte agli Scavi di Pompei. Ad accogliere la star della musica leggera italiana il giovane imprenditore Francesco Varnelli.

“Ci avete viziati”. Ha ringraziato soddisfatta alla fine di una bella giornata la nota artista.

E’ successo così che il racconto dell’amore tra Graziella Scassillo e Vincenzo Petrosino esaltato dal giuramento sacro all’altare della Madonna di Pompei, dove i novelli sposi sono pervenuti in carrozza d’epoca trainata da cavalli bianchi per la Tatangelo ha avuto un prosieguo in forma privata al ristorante ‘Varnelli’, dove Francesco gli ha fatto trovare la sorpresa del suo piatto preferito: gamberi fritti in pasta Katefi con crema di pistacchio. La portata è arrivata alla fine di una processione di assaggi delle migliori specialità del ristorate (dagli antipasti ai vari gusti di pizza del progetto pizza Pride e tanto altro) culminata col trionfo del dessert: pesca su mousse di ricotta e cuore d’aglianico. “O vino dint’a percoca”.

Il pranzo al ristorante Varnelli si è svolto a telecamere spente ma ricevendo lo stesso una grande risonanza mediatica poichè la nota cantante e conduttrice di Mediaset ha pubblicato tra le sue storie su Instagram il simpatico video dove commenta i piatti proposto da Francesco Varnelli food advisor del ristorante gourmet pompeiano.

Mario Cardone