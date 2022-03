Angri. Pensione per l'ex agente e dipendente comunale Eduardo D’Antuono. Storico dipendente comunale conosciuto anche per la sua grande passione per la montagna

Pensione per Eduardo D’Antuono. Storico dipendente comunale conosciuto anche per la sua grande passione per la montagna. D’Antuono molto stimato dai colleghi è stato per anni anche in forza al comando di Polizia Locale dove ebbe mondo di contraddistinguersi e farsi apprezzare per le sue doti umane.















Il saluto dei colleghi

I suoi colleghi lo hanno salutato senza non poco rammarico vista la sua preziosa presenza negli uffici comunali che perdono un altro precipuo riferimento fondamentale per le attività amministrative.

Aldo Severino