Nocera Inferiore verso il voto. I candidati si presentano

Entra ne vivo la campagna elettorale in città. Dopo le schermaglie e le trattative ecco i candidati pronti a palesarsi ufficialmente. Oggi in un noto bar della città si presenta Antonio Romano. È prevista per sabato prossimo 2 aprile la presentazione di Paolo De Maio e dovrebbe farlo nella pubblica Piazza del Corso.















Lanzetta

Ancora in stand by Tonia Lanzetta, che pare sia in attesa della data ufficiale delle elezioni “per presentare il programma” come scrive “Il Mattino”. Erminia Maiorino di Potere al Popolo ha invece scelto di girare per i quartieri della città con l’iniziativa “Rioniamo”, un tour partecipativo e di ascolto delle richieste, proposta di alternative concrete per la città che sarà.







D’Alessandro

Nella seconda decade di aprile Giovanni D’Alessandro, il leader centrista dovrebbe presentarsi pubblicamente. Lui parla di rinnovamento complessivo mettendo “alla porta i postulanti che si erano affacciati a più tavoli per decidere con chi stare pensando soltanto ai loro interessi”.

RePOL