Pagani. Fratelli D’Italia ecco la fase riorganizzativa (video)

Pagani. Fratelli D’Italia ecco la fase riorganizzativa

Fratelli d’Italia si conta. Riunione organizzativa promossa dall’attuale coordinatore cittadino Attilio Tortora che analizza anche l’attuale situazione politica locale con uno sguardo anche alle dinamiche del sisma agro, dove il partito di meloni sta avendo grandi riscontri.







L’incontro

All’incontro era presenti anche i consiglieri comunali di Fratelli D’Italia, in consiglio sono guidati da Enza Fezza. Si è discusso delle attività da promuovere, come il referendum sul commercio lanciato in Piazza ma anche dei futuri assetti politici del partito.

Il servizio è di Maria Paola Iovino