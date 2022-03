Pompei. BITUS apre uno spazio verde nel cuore della città

Venerdì 2 aprile si apre a Pompei per iniziativa del Parco Archeologico un’opportunità di valorizzazione di un’area verde nella periferia di via Astolelle (Pompei) con la riapertura di una porta d’ingresso retrostante all’ex Polverificio Borbonico di Scafati rimasta chiusa per circa 40 anni.

Al via B.I.T.U.S. La prima fiera dedicata al mondo della scuola che include la riapertura al territorio di uno spazio nel verde nella villa del Polverificio Borbonico. Parliamo di un’elegante struttura vanvitelliana sita sul versante scafatese che rappresenta oggigiorno una testimonianza d’archeologia industriale ancora da valorizzare compiutamente.

Da giovedì 31 marzo a domenica 3 aprile 2022 saranno protagonisti nel giardino dell’ex Polverificio Borbonico il turismo scolastico e la didattica fuori dalle classi. Si tratta di una festa aperta a tutti nella Primavera della Speranza che porterà sicuramente fortuna al paese con l’iniziativa della didattica fuori dalle classi. Saranno all’ordine del giorno laboratori, giochi al coperto, sport, masterrclass, rievocazioni storiche, spettacoli teatrali, coferenze, confronti ed interviste sulla fruizione del Patrimonio Culturale.