Pompei. Il 29 marzo anniversario della città

Il 29 marzo del 1928 si coronava il sogno, visionario ed illuminato, del fondatore della nuova Pompei, il Beato Bartolo Longo.

Con Regio Decreto 621, firmato da Sua Maestà il Re d’Italia Vittorio Emanuele III, “Valle di Pompei” veniva elevata al rango di comune autonomo e prendeva il nome di Comune di Pompei.

In occasione del 94esimo anniversario della nascita del Comune di Pompei, il Sindaco Carmine Lo Sapio ha deposto un omaggio floreale presso il monumento di Bartolo Longo in ricordo di tutti i cittadini pompeiani – laici, ecclesiastici, civili e militari – che, in questi 94 anni, in guerra e in pace, hanno donato la loro esistenza per il bene della patria e della Città