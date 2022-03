UNESCO. Bocciato il caffè, promossa l’Opera lirica.

Il caffè non sarà Patrimonio dell'Umanità in quanto l'Unesco ne ha bocciato la candidatura.

Promossa l’opera lirica.

Soddisfazione è stata espressa da Pecoraro Scanio per la candidatura de “l’arte italiana dell’Opera Lirica” da presentare al Comitato intergovernativo per il ciclo 2023, nella lista del Patrimonio Culturale Unesco.

Bocciata invece la candidatura del “caffè italiano espresso tra cultura, rituali, socialità e letteratura nelle comunità emblematiche da Venezia a Napoli”.

Delusione dei promotori

Grande delusione per i promotori dell’iniziativa, soprattutto per i campani che avevano ottenuto nel 2017 il riconoscimento de “l’arte del pizzaiuolo” e della pizza napoletana come Patrimonio dell’Umanità, espressione di una tradizione dove alla capacità di maneggiare l’impasto e alla valorizzazione dei prodotti tipici si aggiungono gesti, canzoni, espressioni visuali che hanno fatto della pizza napoletana anche l’arte dello stare insieme. Questa volta, pur essendo anche il caffè espressione della napoletanità, le aspettative sono state disattese, ma l’Unesco ha precisato che, nonostante l’esito della votazione, il dossier della candidatura del caffè espresso è stato molto apprezzato dai membri del direttivo.

A tazzulella ‘e cafè

I fautori della candidatura del caffè, dopo la cocente delusione, intendono fare cerchio comune e ripresentare il prossimo anno il rito del caffè italiano nella speranza che anche “a tazzulella ‘e cafè” ottenga il suo riconoscimento.

Rosa Doberdò