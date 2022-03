Pompei. Reliving at Pompei al Parco della Musica di Roma

“Reliving at Pompeii”, il docu-film prodotto lo scorso ottobre in occasione del cinquantenario del celebre film-concerto dei Pink Floyd realizzato a porte chiuse a Pompei nel 1971, sarà una delle attrattive della serata in programma il prossimo 10 aprile all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Un appuntamento che dimostra ancora una volta l’enorme vitalità dell’Antica Pompei che non finisce mai di sorprendere per le sue ininterrotte “irruzioni” nella storia contemporanea e che servirà a riproporre, in una speciale ‘Lezione di Rock’, l’arte della storica band inglese che ha goduto grande notorietà grazie anche alla geniale intuizione di esibirsi nello stupendo contesto archeologico vesuviano.