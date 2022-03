Elezioni amministrative. Ufficializzate le date del 12 e 26 giugno

Election day. In Campania 90 Comuni chiamati alle urne: 34 in provincia di Salerno, 14 nel napoletano.

Election day. Comunali e referendum

Il Consiglio dei Ministri ha ufficializzato le date di elezioni amministrative e referendum sulla giustizia. 12 giugno primo turno: si voterà in un solo giorno, la domenica e in quella data gli italiani esprimeranno il loro voto anche per i referendum sulla giustizia; 26 giugno ballottaggio. I Comuni italiani interessati dall’election day sono 970 di cui 21 capoluoghi di provincia e 4 di regione.

I Comuni campani al voto

In Campania sono 90 i Comuni che andranno al voto, di cui 13 con popolazione superiore alla soglia di 15000 abitanti, per i quali è previsto il sistema elettorale maggioritario a doppio turno.

I Comuni salernitani

I Comuni in provincia di Salerno sono 34 e di questi, 3 con oltre 15000 abitanti: Agropoli, Mercato San Severino e Nocera Inferiore. A parte Castel San Giorgio, di poco inferiore ai 15000 abitanti e Roccapiemonte, la maggior parte degli altri territori chiamati al voto sono piccoli paesi del Cilento e Vallo di Diano.

I Comuni della città metropolitana di Napoli

Dei 14 Comuni del napoletano chiamati ad eleggere il nuovo sindaco, Acerra, Ischia, Nola, Portici, Pozzuoli, Sant’Antimo, Somma Vesuviana, Torre Annunziata, hanno più di 15000 abitanti.

Caserta, Avellino e Benevento.

In provincia di Caserta su 17 Comuni votanti solo a Capua e a Mondragone si voterà col sistema elettorale maggioritario. Mentre i 14 comuni della provincia di Avellino e gli 11 del beneventano interessati dalla tornata elettorale, sono tutti con popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti.

Referendum sulla giustizia

Per quanto riguarda il referendum del 12 giugno, sono 5 i quesiti ammessi dalla Corte Costituzionale a febbraio che saranno oggetto della consultazione referendaria: la riforma del CSM, l’abolizione della legge Severino, i limiti agli abusi della custodia cautelare, la separazione delle funzioni dei magistrati e la loro equa valutazione. Inammissibili, invece, secondo il pronunciamento della Corte Costituzionale il referendum sulla cannabis, quello sull’eutanasia e quello sulla responsabilità dei magistrati.