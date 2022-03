Pagani Servizi. La nota stampa dell’ex amministratore Toscano

La nota di Toscano

Leggo esterrefatto quanto dichiarato dal Sindaco di Pagani in un passaggio, “dall’inevitabile accorpamento dei servizi strumentali che venivano erogati in passato dalla Pagani Servizi S.r.l., portata in uno stato di liquidazione nel giro di pochi mesi durante le amministrazioni a cavallo tra la fine del 2019 e del 2020 “.

In primis si rileva immediatamente la circospezione del periodo di riferimento – perché antecedente a esso vigeva l’amministrazione Bottone e se ne guarderebbe bene da additargli colpe visto che lo tiene a morsetto – ma le considerazioni di carattere politico non mi sono di competenza.

La cosa che mi ferisce è che lo stato dell’arte al momento del suo insediamento a Palazzo san Carlo e l’excursus storico e prospettico della Pagani Servizi le fosse stato ufficialmente e informalmente relazionato – perché finge di non sapere?

Rinfreschiamogli la memoria a lui e ad altri.

Quando l’amministrazione a cui si riferisce lui si è insediata e nominato me Amministratore unico, trovammo una perdita in corso di formazione al 30/06/2019 di circa 140mila euro che solo grazie a una accurata e sagacia gestione fu riportata nei termini richiesti dal codice civile per evitare la messa in liquidazione. I primi due rinnovi bimestrali fatti dalla stessa amministrazione “demonizzata” dal sindaco furono comunque fatti allo stesso canone dei precedenti contratti e dunque non fu mortificata la performance prospettica della società, l’arrivo dei Commissari Prefettizi ha portato invece a una decurtazione del 33% dei canoni e per il mese di maggio e giugno 2020 addirittura a una riduzione del 50%. Per una società nata con l’obiettivo economico del pareggio di bilancio e cioè Costi uguali Ricavi e con una diminuzione di euro 320.000,00 euro di ricavi riuscire a limitare i danni a una perdita di soli 110mila è stato un vero miracolo amministrativo. I posti di lavoro li ha salvati lui?















La dichiarazione

Il sottoscritto ha tenuto sotto la propria diretta responsabilità amministrativa e patrimoniale i dipendenti dal 2 giugno 2020 al 27 luglio 2020 evitando di procedere al licenziamento degli stessi per mancanza di contratti con il Comune – unico socio e unico cliente – I Commissari prefettizi dissero ai dipendenti della Pagani Servizi che da quel giorno avrebbero dovuto chiamarmi papà.

Per quanto riguarda le amministrazione precedenti i danni principali vengono proprio da esse anzi da essa perché mi riferisco a quella a guida Bottone – La copertura finanziaria per il 2019 era rappresentata da entrate irrealizzabili e come se non bastasse 155mila euro del Capitolo di riferimento fu utilizzato – sempre dalla amministrazione precedente – per Spese diverse e dunque non ci sarebbe stata capienza e copertura fino al 31.12.2019 e solo il sagace lavoro di ricostruzione di assessori al ramo e consulenti fece in modo di ricostituire il capitolo e permettere alla società di arrivare al fine anno senza problemi.







Mi viene propizio citare il caso Auditorium – il cui Contratto e relativo capitolo di spesa non è stato mai assegnato ad alcun Responsabile di settore impedendo di riscuotere il servizio – regolarmente erogato – e mai riscosso per un totale di oltre 45mila euro – soma allo stato attuale da pagare dalla Commissione straordinaria di liquidazione alla Pagani Servizi.

Portata alla liquidazione da chi? L’art. 2484 del codice civile elenca tra le cause di messa in liquidazione il sopraggiungere dell’impossibilità del raggiungimento dell’oggetto sociale, la Pagani servizi fu costituita allo scopo di erogare servizi al Comune di Pagani, se gli stessi sono stati spostati ad altra società è venuto meno lo scopo dunque è stato proprio lui a portarla alla liquidazione!

A proposito ma la società è in liquidazione veramente? Ma pensano di averla messa in liquidazione con la delibera consiliare del 12 novembre? E il bilancio 2020 da me protocollato il 21 gennaio 2021 e approvato solo a marzo 2022 ne vogliamo parlare? … Hanno detto che la cancelleranno in 18 mesi… di questo passo neanche in 18 anni. E mi fermo qua sperando che prima o poi qualche persona ufficialmente me ne chieda dettagli e risvolti reali e non fantasiosi come quelli del sindaco a cui consiglio di fare un bagno di umiltà.

Francesco Toscano