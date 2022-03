San Marzano: una sinergia con San Valentino per i fondi PNRR (video)

San Marzano: una sinergia con San Valentino per i fondi PNRR

San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio fanno squadra e riescono a portare sui propri territori cinque milioni di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E’ notizia delle ultime ore lo storico accordo tra i comuni limitrofi con il quale hanno stipulato un protocollo d’intesa al fine di poter mettere a disposizione delle città i fondi a disposizione nel bando “Rigenerazione Urbana”.

Una scelta quella fatta dai sindaci di San Marzano Carmela Zuottolo e di San Valentino Torio Michele Strianese per stretta necessità visto che requisito fondamentale sottolineava come per attingere dai fondi bisognasse rappresentare una cordata di più comuni oltre i 15 mila abitanti, cifra superata abbondantemente.







I sindaci soddisfatti

“Ora è realtà l’accordo con il primo cittadino di San Valentino Torio, Michele Strianese, per presentare in maniera congiunta il progetto per il bando del PNRR per la rigenerazione urbana. Per la nostra città vogliamo investire nella valorizzazione del centro storico, ma non solo. Punteremo anche su una mobilità sostenibile e la manutenzione del patrimonio comunale già esistente.















Zuottolo: unità e forza

Sono sicura che questo protocollo unirà ancora di più le nostre amministrazioni per lavorare congiuntamente per il bene comune” sono le parole piene di orgoglio della sindaca Zuottolo.

Il servizio è di Alfonso Romano