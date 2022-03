Shock a Lettere. Rinvenuto un uomo carbonizzato in un terreno agricolo

La macabra scoperta è stata fatta sotto la tettoia di un terreno agricolo in via San Paolo a Lettere

Segnalazione anonima

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno rinvenuto, dietro segnalazione anonima, il corpo carbonizzato di un uomo.

Cadavere carbonizzato

La macabra scoperta è stata fatta sotto la tettoia di un terreno agricolo in via San Paolo a Lettere, nella cittadina alle pendici dei Monti Lattari. Le indagini sono in corso da parte delle Forze dell’Ordine per l’identificazione della salma che è stata trasportata presso l’obitorio comunale di Castellammare per gli accertamenti medico legali.