Torre del Greco. Tragedia sfiorata. Giovane travolto dal treno della Circumvesuviana.

Il ragazzo è stato trasportato in gravi condizioni all'Ospedale del Mare dagli operatori del 118

L’investimento

L’incidente si è verificato intorno alle ore 19,00 di questa sera. Il direttissimo, Tr.11883, partito da Napoli alle 18,34 ha investito un giovane che, stando alle prime ricostruzioni, camminava lungo i binari nei pressi della Stazione della Circumvesuviana di Via del Monte a Torre del Greco.

La corsa in ospedale

Il macchinista è riuscito miracolosamente a rallentare la corsa del treno, ma questo non ha impedito il ferimento del ragazzo soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale. Ancora incertezza sulla prognosi e la gravità delle sue condizioni, ma pare che abbia riportato serie ferite alle gambe. Sul posto gli agenti del Commissariato di Polizia di Torre del Greco per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

Disagi per i pendolari della Penisola sorrentina

Inevitabili disagi per i pendolari di ritorno a Sorrento e Vico Equense che per ore sono rimasti in attesa di autobus sostitutivi predisposti dall’Ente Autonomo Volturno.