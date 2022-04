Nocera Inferiore. Torquato pronto a lasciare la sua eredità amministrativa

Inizia la smobilitazione dopo un decennio di amministrazione, ma è anche tempo di bilanci. Il sindaco Manlio Torquato nell’ultimo incontro con la stampa ha formalmente iniziato il passaggio delle consegne alla prossima amministrazione comunale che già si va delineando attraverso i vari schieramenti impegnati a contendersi il futuro amministrativo di Nocera Inferiore. Quella città che oggi è anche una sorta di “cantiere elettorale” con lavori pubblici in corso e quelli a venire come lo stesso sindaco ha illustrato per presentare l’elenco di opere pubbliche “finanziate e candidate al finanziamento” degli ambiti fondi PNRR, non omettendo quelli in corso. Un elenco di opere per oltre 15 milioni di euro.















L’elenco dei progetti

L’elenco delle proposte presentate per il PNRR e lungo, tra i libro dei sogni e una realtà possibile che va dalla costruzione di nuove scuole con la demolizione di vecchi edifici che comprende anche l’abbattimento e riedificazione dei prefabbricati pesanti di Montevescovado. In elenco anche la valorizzazione degli spazi verdi di parchi e giardini storici come il restauro e la riqualificazione parziale del Parco Fienga e della collina, la creazione di un asse viario che colleghi le due aree industriali Casarzano e Fosso Imperatore con le autostrade A3 e A30, ma anch la mitigazione del rischio frane sulla strada che conduce al santuario di Montalbino.







I servizi e il parcheggio di Via Canale

Non trascurato il miglioramento del ciclo dei rifiuti con la raccolta differenziata ma anche il potenziamento dell’offerta dei servizi educativi, la disponibilità delle mense e delle attività sportive a scuola, e la velarizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Torquato spera di tagliare il nastro anche del rinnovato parcheggio della centralissima Via Canale per anni al centro di una lunga vertenza legale tra proprietà e comune. Per lasciare il segno.

