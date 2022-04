Pompei. Allo Spazio Giovani Carlo Acutis il primo podcast dedicato ai giovani 

Storie di giovani che hanno messo a frutto i loro talenti trasformandoli in progetti professionali o in esperienze di riscatto, ma anche storie di giovani che hanno sofferto o soffrono il disagio della loro età. Questo il filo conduttore dei podcast ideati e creati dai ragazzi del C’entro Spazio giovani “Carlo Acutis” di Pompei. L’idea è quella di avere uno spazio virtuale corrispondente a quello reale del C’entro, dove possano incontrarsi e raccontare dei propri sogni, progetti ma anche delle proprie paure o fragilità. Un modo per mettere in luce una narrazione diversa dei giovani stessi e dar loro lo spazio che meritano. Il primo podcast è già disponibile gratuitamente su Spotify e ne seguiranno altri con cadenza mensile. Sarà uno strumento di condivisione ed informazione di tutto ciò che possa essere utile per i giovani.